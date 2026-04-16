JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 302 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob seine Schätzungen bis 2028 am Mittwochabend vor den Ende April erwarteten Quartalszahlen etwas an. Er wird damit vor allem optimistischer für die Einnahmen für Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren sowie Fondslösungen. Der Experte setzt derweil etwas geringere Erträge mit Daten (IMS) an. Die Bewertung der Aktien der Eschborner hält er für attraktiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 256,7EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 302
Kursziel alt: 302
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 302
Kursziel alt: 302
Währung: EUR
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