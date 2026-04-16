JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 302 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob seine Schätzungen bis 2028 am Mittwochabend vor den Ende April erwarteten Quartalszahlen etwas an. Er wird damit vor allem optimistischer für die Einnahmen für Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren sowie Fondslösungen. Der Experte setzt derweil etwas geringere Erträge mit Daten (IMS) an. Die Bewertung der Aktien der Eschborner hält er für attraktiv./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 256,7EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 302

Kursziel alt: 302

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 302,00 € , was eine Steigerung von +17,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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