Warburg hebt CEWE-Kursziel auf 149 € – Rückkäufe stützen Aktie

Parallel dazu meldete Cewe in einer Pflichtmitteilung Details zu seinem laufenden Aktienrückkaufprogramm (Aktienrückkauf 2025). Demnach erwirbt die Gesellschaft seit dem 26. August 2025 eigene Aktien auf Basis einer von der Hauptversammlung im Juni 2022 erteilten Ermächtigung, die Käufe auf bis zu zehn Prozent des Grundkapitals zu begrenzen. Die Transaktionen werden im Rahmen der Safe‑Harbor‑Regelungen durch die Baader Bank AG ausgeführt; damit bleibt die Durchführung operativ unabhängig von Cewe.

Warburg Research hat das Kursziel für den Fotodienstleister Cewe von 140 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" bestätigt. Analyst Philipp Kaiser begründet die Anpassung mit den Aussagen des Unternehmens zur Geschäftsentwicklung 2026; daraufhin habe er die Schätzungen überarbeitet und die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn verschoben. Die Folge: ein um rund 6,4 Prozent höheres Kursziel gegenüber der vorherigen Projektion. Die Studie wurde am 14. April 2026 veröffentlicht.

Im Berichtszeitraum 6. bis 10. April 2026 kaufte Cewe insgesamt 6.000 Aktien über die Börse. Die Tagesdurchschnittskurse lagen zwischen 91,98 und 93,10 Euro; das Gesamtvolumen dieser Tage belief sich auf 555.420 Euro, der durchschnittliche Stückpreis auf rund 92,57 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms bis zum 10. April 2026 hat Cewe insgesamt 126.500 eigene Aktien erworben. Detaillierte Transaktionsdaten sind im Investor‑Relations‑Bereich der Unternehmensseite verfügbar.

Für Investoren sind beide Nachrichten relevant, wenn auch in unterschiedlicher Hinsicht: Die Erhöhung des Kursziels durch Warburg Research signalisiert, dass Analysten die Profitabilitätsaussichten für 2026 günstiger sehen und bereit sind, eine höhere Bewertung zu akzeptieren. Die Verschiebung der Bewertungsbasis um ein Jahr deutet zudem darauf hin, dass erwartete Ertragsprofile künftig früher zum Tragen kommen. Der weiterhin positive Analystenausblick kann kurzfristig stützenden Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Gleichzeitig ist der Aktienrückkauf ein direkter, operativer Hebel zur Stabilisierung und potenziellen Erhöhung des Gewinns je Aktie durch Reduktion des Free‑Float. Umfang und Tempo der Rückkäufe – bislang 126.500 Stück – bleiben jedoch im Verhältnis zur maximalen Ermächtigung und zur gesamten Aktienzahl zu bewerten. Anleger sollten daher die weiteren Mitteilungen zu Volumen und Timing der Rückkäufe sowie nächste Unternehmensprognosen beobachten.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 96,10EUR auf Tradegate (15. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.