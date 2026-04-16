BlackRock pendelt um 4% bei Wienerberger – droht Stimmrechts‑Sperre?

Konkret meldete BlackRock für den 8. April 2026 einen direkten Aktienbestand von 4.236.811 Stimmrechten, entsprechend 3,87 % der insgesamt 109.497.697 Stimmberechtigten Aktien, ergänzt durch 257.602 „B.1“-Instrumente (u. a. durch verliehene Wertpapiere) und 567.212 „B.2“-Instrumente (CFD, cash-settled). Insgesamt ergab dies eine wirtschaftliche Position von 4,62 %. Am 9. April stieg der Anteil der zu Aktien gehörenden Stimmrechte auf 4.393.527 (4,01 %), womit die alleinigen Aktienstimmrechte erstmals wieder über 4 % lagen und die Summe inklusive Instrumente 4,77 % erreichte. Einen Tag später, per 10. April, fiel die Aktienposition auf 4.359.051 Stimmrechte (3,98 %), die Gesamtexponierung blieb mit 4,73 % jedoch stabil oberhalb der 4‑Prozent‑Marke.

In einer Abfolge von Stimmrechtsmitteilungen hat der Großvermögensverwalter BlackRock Inc. Anfang April mehrfach seine Meldungen zu Anteilen an der Wienerberger AG angepasst. Die Bekanntmachungen, übermittelt via EQS News, dokumentieren, dass BlackRock zwischen dem 8. und 10. April 2026 mit den zu Aktien gehörenden Stimmrechten um die 4‑Prozent‑Meldegrenze schwankte, während die Gesamtexponierung inklusive Finanzinstrumenten durchgehend oberhalb von rund 4,6 % blieb.

Die Meldungen illustrieren zwei relevante Sachverhalte: Erstens handelt es sich um geringe, aber meldepflichtige Schwankungen der direkt gehaltenen Stimmrechte, die die formale Informationspflicht nach §§ 130–134 BörseG 2018 auslösten. Zweitens bleibt die wirtschaftliche Beteiligung BlackRocks – gemessen an direkten Aktien plus Finanzinstrumenten wie verleihene Titel und CFDs – konstant über der Meldeschwelle, was Anlegern und Aufsichten Transparenz über die ökonomische Verflechtung verschafft.

BlackRock weist in den Unterlagen eine vielgliedrige Holding‑ und Managementstruktur aus, die die gehaltenen Positionen über verschiedene Tochtergesellschaften bündelt. Aus den Berichten lässt sich kein Hinweis auf aktives Eingreifen oder ein Übernahmeinteresse bei Wienerberger ableiten; die Schwankungen sind aus Sicht der Redaktion typischerweise auf Portfolio‑ und Liquiditätssteuerung zurückzuführen.

Rechtlich relevant ist der Hinweis auf § 137 BörseG 2018: Bei verspäteter Meldung kann das Ruhen der Stimmrechte drohen. Die Serie von Meldungen zeigt jedoch, dass BlackRock die wechselnden Aktienanteile zeitnah publizierte. Für den Wienerberger‑Titel sollte diese Entwicklung eher als technische Anpassung großer Asset‑Manager denn als strategische Unternehmensübernahme gewertet werden.

Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 25,04EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.