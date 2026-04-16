MHP Hotel AG: +25% Umsatz im Q1 – Neues Wachstum durch veränderte Reiseflüsse
Rekordstart ins Jahr 2026: Starke Nachfrage im Premiumsegment, neue Häuser und effizientes Kostenmanagement treiben Umsatz, RevPAR und Margen deutlich nach oben.
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- Hotelumsatz Q1 2026 steigt um 25 % auf 41,5 Mio. Euro – höchster Q1‑Umsatz der Unternehmensgeschichte, getrieben von starker Nachfrage im Premium-/Luxussegment und verschobenen internationalen Reiseflüssen nach Europa.
- Bereinigter RevPAR steigt um 4 % auf 143 Euro (Q1 2025: 137 Euro); bereinigte Belegungsquote verbessert sich auf 70 % (Q1 2025: 67 %); inkl. Conrad Hamburg liegt RevPAR bei 134 Euro und Belegung bei 65 %.
- Durchschnittlicher Zimmerpreis (ADR) erhöht sich weiter auf 206 Euro (Q1 2025: 203 Euro).
- Hyatt Regency Vienna wird nach Übernahme und Rebranding erstmals umsatzwirksam; auch das neu eröffnete Conrad Hamburg trug maßgeblich zum Umsatzanstieg bei.
- Effizienzmaßnahmen und frühzeitige Energie‑Strategie (EMAS, ISO‑14001) stärken die Margenresilienz und reduzieren die Verwundbarkeit gegenüber steigenden Energiepreisen; dynamisches Preissystem kompensiert verbleibende Kostensteigerungen.
- Ausblick 2026 bestätigt: erwartetes Umsatzwachstum von rund 25 % auf ca. 225 Mio. Euro und Konzern‑EBITDA von rund 10 Mio. Euro, wobei geopolitische Unsicherheiten (u. a. Naher/Mittlerer Osten) ein Risikofaktor bleiben.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,72 % im
Minus.
49 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4000EUR das entspricht einem Plus von +1,45 % seit der Veröffentlichung.
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