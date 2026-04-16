Cicor: Kongsberg‑Auftrag pusht Umsatz +22% – organisch schwächelt

Hinter den nominalen Zuwächsen stand jedoch ein differenziertes Bild: Akquisitionsbedingtes Wachstum trug 33,4% bei, während das organische Geschäft um 6% zurückging. Negative Währungseffekte infolge einer weiteren Aufwertung des Schweizer Frankens drückten zusätzlich um 4,8 Prozentpunkte. Cicor nennt vorübergehende Engpässe in der Lieferkette und bei Komponentenverfügbarkeiten als wesentliche Gründe für die schwächere organische Dynamik. Der Auftragspuffer schafft zwar Sichtbarkeit für die kommenden Quartale, die Entspannung bei Bauteilen sowie planmässige Kundenabrufe sollen das organische Wachstum aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder antreiben.

Die Cicor Gruppe hat das erste Quartal 2026 mit kräftigem Auftragseingang und einer klaren Branchenverlagerung abgeschlossen, bestätigte der EMS‑Spezialist in einer Ad‑hoc‑Mitteilung. Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 22,6% auf CHF 160,7 Mio.; der Auftragseingang erreichte CHF 196,4 Mio., entsprechend einem Book‑to‑Bill‑Verhältnis von 1,22. Wachstumstreiber war vor allem der Markt für Luft‑ und Raumfahrt sowie Verteidigung, in dem Cicor zwei bedeutende Neukunden gewann, darunter Kongsberg. Zudem schloss Cicor France eine langfristige Partnerschaft im Bereich Eisenbahninfrastruktur ab. Erste Aufträge werden noch 2026 erwartet, nennenswerte Umsatzbeiträge (>CHF 20 Mio. p.a.) ab 2027.

Die Gesellschaft bestätigte die Jahresprognose: Für 2026 wird ein Gruppenumsatz zwischen CHF 700 und 750 Mio. erwartet; das bereinigte EBITDA soll zwischen CHF 70 und 80 Mio. liegen. Diese Erwartungen gelten unter der Annahme, dass die aktuelle geopolitische Lage die Kernmärkte und die Auftragsabarbeitung nicht wesentlich beeinträchtigt. Cicor unterstreicht darüber hinaus eine weiterhin aktive M&A‑Pipeline, mit gezielten Zukäufen zur Stärkung der paneuropäischen Marktposition.

Auf der Generalversammlung am 15. April genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtliche Anträge: Jahres‑ und Konzernrechnung, Vergütungsberichte sowie die Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat wurde in der bisherigen Zusammensetzung bestätigt; Präsident Daniel Frutig sowie die Mitglieder Norma Corio, Denise Koopmans und Konstantin Ryzhkov wurden wiedergewählt. KPMG AG bleibt Revisionsstelle, Athemis Avocats unabhängige Stimmrechtsvertreterin.

Fazit: Cicor präsentiert solide volumengetriebene Quartalszahlen mit starker Marktposition in Defence und Aerospace. Kurzfristige organische Schwächen und Währungseffekte bleiben Risiken, langfristig stützen Neukunden, Auftragsbestand und M&A‑Strategie die Ertragsentwicklung. Mit rund 4'500 Mitarbeitenden in 14 Ländern bedient Cicor die Branchen Medizin, Industrie sowie Luft‑ und Raumfahrt & Verteidigung. Die Aktie wird an der SIX gehandelt (CICN); für Investoren ist das bestätigte Jahresziel ein positives Signal, insbesondere vor dem Hintergrund der M&A‑Ambitionen. Marktbeobachter werden auf die Entwicklung der organischen Marge, die Integration der kürzlich akquirierten Unternehmen sowie mögliche Auswirkungen geopolitischer Spannungen achten. Kurzfristig bleibt die Wechselkursentwicklung ein bedeutender Unsicherheitsfaktor. Die nächsten Quartalszahlen werden richtungsweisend für das Jahr sein und für Investoren.

Die Cicor Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 149,4EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.