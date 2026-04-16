Cherry SE: Aktienzusammenlegung 4:1 und bis zu €400M Wandelanleihen geplant

Die Cherry SE hat für den 22. Mai 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung in München einberufen und umfangreiche Kapitalmaßnahmen zur Sanierung und zur Schaffung von Handlungsspielräumen angekündigt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine vereinfachte Kapitalherabsetzung durch eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis vier zu eins vor; die Zahl der Stückaktien soll von 24.300.000 auf 6.075.000 vermindert werden. Die Maßnahme dient nach Unternehmensangaben der bilanziellen Deckung aufgelaufener Verluste und der Wiederherstellung der Kapitalmarktfähigkeit, damit Finanzierungen und Kapitalmaßnahmen künftig möglich werden. Parallel hat die Gesellschaft erklärt, dass sich die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts wegen eines Wechsels des Abschlussprüfers verzögert; der neue Veröffentlichungstermin ist der 15. Juli 2026. Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 liegen seit dem 5. März 2026 vor; der vollständige Quartalsfinanzbericht wird ab dem 7. Mai 2026 auf der Investor‑Relations‑Website verfügbar sein. Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung stehen außerdem eine Reduzierung der Größe des Aufsichtsrats von sieben auf vier Mitglieder sowie die vorzeitige Wiederbestellung von James Burns, Heather Faust und Marcel Stolk; drei derzeitige Mandatsträger werden dem Vernehmen nach ihre Ämter niederlegen. Ferner soll eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Options­schuldverschreibungen sowie Genuss‑ oder Gewinnschuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu EUR 400 Millionen beschlossen und ein entsprechendes bedingtes Kapital von bis zu EUR 3.037.500 geschaffen werden. Die Vorstandsautorisierung sieht Möglichkeiten zum Ausschluss des Bezugsrechts unter engen Vorgaben vor; Options‑ und Wandlungspreise müssen in der Regel mindestens 80 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses betragen, und für bestimmte Ausschlüsse gelten 10‑Prozent‑Grenzen. Aktionäre müssen sich bis spätestens zum 15. Mai 2026 anmelden; der Nachweis des Anteilsbesitzes bezieht sich auf den Stichtag 30. April 2026. Die Mitteilung macht auch auf Stimmrechtsmodalitäten, Fristen für Ergänzungsverlangen und Gegenanträge sowie auf die Nähe einer vorgeschlagenen Kandidatin zu einem Großaktionär aufmerksam: Argand Partners hält nach eigenen Angaben 34,6 Prozent der Anteile, und Heather Faust ist als Managing Partner mit Argand verbunden. Insgesamt signalisiert der Beschlussvorschlag einen abgestimmten Versuch, bilanzielle Defizite zu konsolidieren und zugleich die rechtliche Grundlage für frische Fremd‑oderHybridfinanzierungen zu schaffen; Investoren müssen jedoch Verwässerungsrisiken und potenzielle Auswirkungen auf Liquidität und Kursentwicklung berücksichtigen. Die Durchführung der Zusammenlegung sieht die Behandlung von Bruchteilen vor; Spitzenanteile werden zusammengefasst oder durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausgeglichen. Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die konkreten Durchführungsschritte festzulegen. Für Anleger bleibt damit entscheidend, wie Markt und Großaktionäre auf die kapitalstrategische Neuausrichtung reagieren; kurzfristige Kursausschläge und reduzierte Handelsliquidität sind nicht ausgeschlossen, langfristig könnte die Maßnahme aber die Finanzierungsmöglichkeiten deutlich verbessern. Das Ergebnis der HV dürfte für Anleger richtungsweisend sein.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,98 % und einem Kurs von 0,488EUR auf Tradegate (15. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.