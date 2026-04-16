    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nachfrage statt Steuer: Bund treibt Recycling‑Bau, Ticket‑Effekt & Moore

    Nachfrage statt Steuer: Bund treibt Recycling‑Bau, Ticket‑Effekt & Moore
    Foto:

    Die Bundesregierung stellt Nachhaltigkeit zunehmend in den Mittelpunkt großer Investitionsvorhaben. Umweltminister Carsten Schneider will bei Bundesbauten und Infrastrukturprojekten den Einsatz recycelter Baustoffe bevorzugen; diese „Bevorzugungspflicht für Sekundärrohstoffe“ soll künftig auch für Bahn und Autobahngesellschaft gelten. Grundlage ist ein Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen, das zirkuläres Bauen empfiehlt: Bestandsnutzung vor Abriss, Wiederverwendung von Baustoffen und Bauelementen. Als Hemmnisse nennt das Gutachten rechtliche Unsicherheit, Sorge vor Schadstoffen und Preisnachteile. Schneider lehnt zusätzliche Belastungen durch eine eigene Baustoffsteuer ab und setzt stattdessen auf die Nachfragemacht des Bundes.

    Parallel zeigt die Verkehrspolitik Wirkung: Das 2024 eingeführte Deutschlandticket hat laut Zwischenbericht rund 2,5 Millionen Tonnen CO2 im Verkehrssektor eingespart. Etwa 12–20 Prozent der mit dem Abo gefahrenen Wege wären sonst mit dem Pkw zurückgelegt worden. Rund 14,6 Millionen Abonnenten nutzen das Angebot, das nach Preiserhöhungen aktuell 63 Euro pro Monat kostet. Trotz messbarer Effekte fordern Verbände deutlich mehr Nutzer, um die Verkehrsverlagerung substantiell zu verstärken.

    Auf der Unternehmensseite sucht die Industrie private und öffentliche Förderhebel: EcoGraf hat eine Kofinanzierungsanfrage bei DEG Impulse für das Epanko-Graphitprojekt in Tansania gestellt und bereitet einen develoPPP-Antrag vor. Geplant sind sowohl Produktionskapazitäten für Graphitkonzentrat als auch umfangreiche Gemeindeentwicklungsprojekte – von Wasserversorgung über Schulen bis zu Berufsbildung und Umweltsanierung. EcoGraf betont die Einhaltung internationaler Umweltstandards und die Bedeutung seiner HFfree-Reinigungstechnologie für Batterieanodenmaterialien und Recycling. Das Vorhaben zeigt, wie private Rohstoffprojekte mit Entwicklungsfinanzierung und lokalen Sozialprogrammen verknüpft werden können.

    Die EU-Kommission genehmigte staatliche Beihilfen in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro zur Wiedervernässung entwässerter Moore in Deutschland. Die Fördermittel sollen Beratungs-, Investitions- und Ausgleichskosten abdecken. Das Umweltministerium erwartet, dass die Renaturierung bis 2045 rund 28 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen kann und so zum Erreichen der Klimaneutralität beiträgt.

    Ökonomisch betrachtet verschiebt sich das Spannungsfeld von staatlicher Regulierung hin zu strategischer Nachfragepolitik: Anstatt über zusätzliche Steuern will die Bundesregierung durch gezielte öffentliche Aufträge und Förderprogramme Marktanreize setzen. Das minimiert politische Reibungsverluste, verlangt aber klare technische Standards, Prüf- und Haftungsregelungen, damit Bauunternehmen, Zulieferer und Investoren Planungs- und Rechtssicherheit erhalten. Zugleich werden Entwicklungsfinanzierung und Exportkreditinstrumente wichtiger, wie EcoGrafs DEG-Antrag und KfW-Engagement zeigen. Institutionelle Anleger achten verstärkt auf ESG-konforme Projekte, was Finanzierungskosten und Projektstruktur beeinflussen kann.

    Gemeinsam zeichnen die Meldungen ein Bild: Staatliche Nachfrage, Förderprogramme und regulatorische Entscheidungen sind derzeit zentrale Hebel, um private Investitionen in Kreislaufwirtschaft, klimafreundliche Mobilität, kritische Rohstoffe und Naturmaßnahmen zu mobilisieren. Für Unternehmen ergeben sich Chancen entlang der Lieferketten, zugleich bleiben Rechtsklarheit, Kostenwettbewerb und Skaleneffekte die Schlüsselbedingungen für marktwirksame Transformation. Kurzfristig entstehen Anpassungskosten; mittelfristig eröffnen sich dagegen Wachstums- und Exportchancen für deutsche Unternehmen im globalen Marktumfeld deutlich sichtbar.



    Kohlendioxid

    -0,19 %
    +3,34 %
    +7,45 %
    -19,21 %
    +13,12 %
    -20,95 %
    +67,25 %
    +1.264,00 %
    +379,76 %

    Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 74,53EUR auf Ariva Indikation (16. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nachfrage statt Steuer: Bund treibt Recycling‑Bau, Ticket‑Effekt & Moore Die Bundesregierung stellt Nachhaltigkeit zunehmend in den Mittelpunkt großer Investitionsvorhaben. Umweltminister Carsten Schneider will bei Bundesbauten und Infrastrukturprojekten den Einsatz recycelter Baustoffe bevorzugen; diese …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     