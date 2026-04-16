Comet: Aufträge +22% – Umsatz rutscht, Ausblick bleibt positiv

Die Umsatzentwicklung ist durch unterschiedliche Dynamiken innerhalb der Geschäftsfelder geprägt: Während IXM in den ersten drei Monaten Wachstum erzielte, blieben PCT und IXS hinter dem Vorjahr zurück. Insbesondere PCT profitiert jedoch vom Wiederanfahren des Halbleiterzyklus, was sich in der Auftragseingangsentwicklung widerspiegelt. Comet weist darauf hin, dass bei konstanten Wechselkursen ein Wachstum der Umsätze zu verzeichnen sei, was auf Währungseffekte als eine der Ursachen des berichteten Rückgangs hindeutet.

Comet startet ins Jahr 2026 mit einer zwiespältigen Zwischenbilanz: Zwar ging der Nettoumsatz im ersten Quartal auf 106,3 Mio. CHF zurück (Q1/25: 111,2 Mio.; –4,5% berichtet), doch der Auftragseingang zog deutlich an und signalisiert einen bevorstehenden Aufschwung in der Halbleiterindustrie. Mit 144,9 Mio. CHF lagen die Bestellungen im Q1/26 deutlich über dem Vorjahr (+22,3%) und auch über dem Schlussquartal 2025 (+11,6%), das Book‑to‑bill‑Verhältnis betrug starke 1,4 und wurde von allen Divisionen getragen.

Operativ betont das Management die Robustheit der Halbleiterbranche trotz wachsender geopolitischer Unsicherheiten. Direkte Exponierung gegenüber dem Nahen Osten ist laut Comet unbedeutend; indirekte Effekte — höhere Energie- und Logistikkosten sowie verwundbare Lieferketten — könnten jedoch Kosten und Margen beeinflussen. Angesichts der Marktdynamik prognostizieren Beobachter für 2026 ein Anziehen der Ausgaben für Wafer‑Fertigungsanlagen um 15–25%, was Comet langfristig zugutekommen dürfte.

Vor diesem Hintergrund bestätigt das Unternehmen seine Prognose für 2026: Sowohl der Nettoumsatz in Schweizer Franken als auch die bereinigte EBITDA‑Marge sollen deutlich über dem Niveau von 2025 liegen. Die bereinigte EBITDA‑Marge berücksichtigt dabei Einmaleffekte von rund drei Prozentpunkten im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Produktionsstandorts in Penang und einem laufenden Effizienzprogramm. Comet rechnet aufgrund des starken Auftragsbestandes mit deutlichen Fortschritten beim Umsatz im weiteren Jahresverlauf, bleibt aber quantitativ vorsichtig hinsichtlich Zeitpunkt und Stärke des Zyklus.

An der 77. Generalversammlung in Bern stimmten Aktionäre sämtlichen Traktanden zu: Jahresrechnung, Dividende von 0,50 CHF je Aktie (Auszahlung 20. April 2026), Wiederwahlen sowie die Wahl von Anna Peter und Mads Joergensen in den Verwaltungsrat. Benjamin Loh wurde als VR‑Präsident bestätigt. Ernst & Young AG bleibt Revisionsstelle; das bestehende Kapitalband wurde bis 2031 verlängert.

Fazit: Comet präsentiert ein Fundament für Erholung — starker Auftragseingang und klare Perspektiven — bei fortbestehender Vorsicht gegenüber makro‑ und geopolitischen Risiken. Für Anleger bleiben Timing und Realisierung der Margenverbesserungen die zentralen Beobachtungspunkte.

Die Comet Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 335,6EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.