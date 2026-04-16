BARCLAYS stuft ASML auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Halbleiterbranche profitiere weiterhin von steigenden Investitionen in das Thema KI, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Die hohe Nachfrage treibe die Durcchschnittspreise stärker an als bisher vermutet. Folglich hob Coles seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 20:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 1.268EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1575

Kursziel alt: 1500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1575,00 € , was eine Steigerung von +28,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer