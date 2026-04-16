BARCLAYS stuft ASML auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Halbleiterbranche profitiere weiterhin von steigenden Investitionen in das Thema KI, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Die hohe Nachfrage treibe die Durcchschnittspreise stärker an als bisher vermutet. Folglich hob Coles seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 1.268EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1575
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1575
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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