BERENBERG stuft ASML auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erhöhten Jahresziele untermauerten den positiven Trend beim Anlagenbauer für die Chipbranche, schrieb Tammy Qiu am Mittwochnachmittag. Starke Aussichten bis 2028 bei besserer Berechenbarkeit dürften die Bewertung der Aktien hochtreiben./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 1.268EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tammy Qiu

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1570

Kursziel alt: 1500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1570,00 € , was eine Steigerung von +27,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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