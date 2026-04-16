BERENBERG stuft ASML auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erhöhten Jahresziele untermauerten den positiven Trend beim Anlagenbauer für die Chipbranche, schrieb Tammy Qiu am Mittwochnachmittag. Starke Aussichten bis 2028 bei besserer Berechenbarkeit dürften die Bewertung der Aktien hochtreiben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 1.268EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Tammy Qiu
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1570
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tammy Qiu
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1570
Kursziel alt: 1500
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