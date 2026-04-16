DocMorris: EBITDA‑Breakeven in Sicht — Aktionärsstreit droht

Operativ konnte DocMorris die Profitabilität spürbar verbessern: Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um CHF 9.8 Mio. auf minus CHF 6.3 Mio. (Q1 2025: −16.1 Mio.). Management und CFO betonen, dass fokussierte Maßnahmen in Marketingeffizienz, Kostenmanagement und profitables Wachstum greifen und der Konzern damit im Plan sei, den EBITDA-Breakeven noch in 2026 zu erreichen; der Free-Cashflow-Breakeven ist für 2027 angepeilt. Die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert. Die aktive Kundenbasis wuchs im Jahresvergleich um eine Million auf 12.6 Mio. (Online-Apotheke 11.2 Mio., TeleClinic 1.4 Mio.), davon kamen im Quartal 0.4 Mio. hinzu.

DocMorris hat das erste Quartal 2026 mit deutlich anziehender Umsatzdynamik abgeschlossen und bestätigt seinen Fahrplan Richtung EBITDA-Breakeven für das laufende Jahr. Die Schweizer Online-Apotheke meldet einen Aussenumsatz von CHF 318.1 Mio. (+10.7% in Lokalwährung) und konsolidierten Umsatz von CHF 303.8 Mio. (+11.7%). Maßgeblich getrieben wurde das Wachstum vom Rx-Geschäft, das um 30.4% zulegte und sich gegenüber dem starken vierten Quartal 2025 sequenziell um 7.6% verbesserte. Non-Rx wuchs moderat um 6.5%, das OTC-Geschäft um 4.4%. Besonders hervorzuheben ist das Segment Digital Services (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz) mit einem Umsatzplus von 63.1%, das einen signifikanten Ergebnisbeitrag leistet.

Regional dominierte Deutschland: Dort stieg der Aussenumsatz um 11.1% auf CHF 301.7 Mio., wobei Rx in Deutschland um 30.4% zulegte. Das Europa-Segment zeigte ein leichtes Wachstum von 2.9%. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem automatisierten Logistikzentrum in Heerlen; TeleClinic bleibt Deutschlands größte Telemedizinplattform mit über 6'500 Ärzten.

Parallel zu den Zahlen ruft der Verwaltungsrat zur Aktionärsbeteiligung an der Generalversammlung am 12. Mai 2026 in Zürich auf und schlägt eine geordnete Teilerneuerung des Gremiums vor (Nominierungen: Thomas Bucher, Nicole Formica‑Schiller, Dr. Thomas Reutter). Hintergrund ist ein Machtkonflikt mit CEPD N.V., einer seit 2025 beteiligten Gesellschaft des polnischen Investors Jacek Szwajcowski, die mit rund 15% eintrittsreiche Wahlvorschläge eingereicht hat. Der VR warnt vor einer „kalten Übernahme durch die Hintertür“ und empfiehlt, die CEPD-Anträge deutlich abzulehnen, um Unabhängigkeit und strategische Kontinuität zu sichern. Aktionäre sind aufgefordert, sich bis 7. Mai ins Register eintragen zu lassen, um ihr Stimmrecht auszuüben.

Fazit: Solide Top-Line-Impulse, deutliche EBITDA-Verbesserung und beschleunigtes Rx‑Wachstum stützen den Turnaround‑Narrativ; zugleich lenkt der bevorstehende Alleinherrschafts‑Streit die Aufmerksamkeit auf Corporate‑Governance‑Risiken.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 6,478EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.