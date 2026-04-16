JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der verkündete Abschied des Finanzchefs habe kaum Befürchtungen ausgelöst, aber doch einige Fragen aufgeworfen, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Investorenveranstaltungen. Insgesamt hätten die jüngste Entwicklung und ein kluger Ausblick die Aktien von Fedex wieder für viele Anleger interessant gemacht./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:02 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 309,2EUR auf Tradegate (15. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian P. Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 432

Kursziel alt: 432

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

