JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der verkündete Abschied des Finanzchefs habe kaum Befürchtungen ausgelöst, aber doch einige Fragen aufgeworfen, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Investorenveranstaltungen. Insgesamt hätten die jüngste Entwicklung und ein kluger Ausblick die Aktien von Fedex wieder für viele Anleger interessant gemacht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 309,2EUR auf Tradegate (15. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Brian P. Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 432
Kursziel alt: 432
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brian P. Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 432
Kursziel alt: 432
Währung: USD
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