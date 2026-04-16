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    DAX setzt sich über 24000 Punkten fest – Chinas Wachstum wieder bei fünf Prozent

    Die Erholung im DAX dürfte sich auch am heutigen Handelstag zunächst fortsetzen, womit sich der Index weiter über der Marke von 24 000 Punkten stabilisieren könnte.

    Frischer Wind kommt heute aus Asien, wo die chinesischen Konjunkturdaten unter anderem für neue Rekorde im japanischen Nikkei-Index gesorgt haben. Sowohl die Industrieproduktion als auch das chinesische Bruttoinlandsprodukt fielen besser aus als erwartet. Das Wachstum im Reich der Mitte liegt nach offiziellen Angaben wieder bei der wichtigen Marke von fünf Prozent.

    Der Iran-Krieg hatte zuletzt Befürchtungen über das Ausbremsen der globalen Konjunkturentwicklungen ausgelöst und die Aktienmärkte gedrückt. Nun zeigt sich jedoch eine erkennbare Resilienz der wichtigsten Volkswirtschaften und schürt die Hoffnungen auf geringere Bremsspuren. Es könnten bereits die ersten Auswirkungen einer zunehmenden KI-Technologisierung sein, die mittels deflationärer Tendenzen den gestiegenen Energiepreisen entgegenwirkt. Das konnten zuletzt auch die US-Erzeugerpreise eindrucksvoll aufzeigen. Noch ist es jedoch verfrüht, hier komplette Entwarnung geben zu können.

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    Der heutige Handelstag wartet mit einer Reihe an Einflussfaktoren auf, und auch die Situation im Nahen Osten darf nicht abgehakt werden. So stehen aus der Eurozone die Verbraucherpreise und aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie die Industriekapazität und der Philadelphia-Fed-Index auf der Agenda. Von den Unternehmen dürften die Quartalszahlen von Netflix, Alcoa und PepsiCo Beachtung finden.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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