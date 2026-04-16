UBS stuft ASML auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Frage der Kapazitäten stehe bei den Anlegern an erster Stelle, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochnachmittag nach Zahlen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe versucht, die Sorgen mit seinem Auslieferungszielen für die EUV-Lithografiesysteme für 2026 und 2027 zu zerstreuen. Die Anleger verkannten jedoch auch die technischen Errungenschaften der neuen Modellgenerationen mit ihrem viel höheren Wafer-Durchsatz. Bouvignies erhöhte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und rechnet noch mit einigen Kurstreibern./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 1.267EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1600
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1600
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
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