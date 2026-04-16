UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Frage der Kapazitäten stehe bei den Anlegern an erster Stelle, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochnachmittag nach Zahlen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe versucht, die Sorgen mit seinem Auslieferungszielen für die EUV-Lithografiesysteme für 2026 und 2027 zu zerstreuen. Die Anleger verkannten jedoch auch die technischen Errungenschaften der neuen Modellgenerationen mit ihrem viel höheren Wafer-Durchsatz. Bouvignies erhöhte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und rechnet noch mit einigen Kurstreibern./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 1.267EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1600

Kursziel alt: 1500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1600,00 € , was eine Steigerung von +30,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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