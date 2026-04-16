UBS stuft Hermes auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1820 auf 1765 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der maue Jahresstart sei schwächer gewesen als trotz des Nahost-Kriegs befürchtet, und habe eine unerwartet hohe Abhängigkeit vom Tourismus in Europa gezeigt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. An den Trends habe sich zu Beginn des zweiten Quartals nichts Wesentliches geändert./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 1.657EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1765
Kursziel alt: 1820
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1765
Kursziel alt: 1820
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