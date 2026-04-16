UBS stuft Hermes auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1820 auf 1765 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der maue Jahresstart sei schwächer gewesen als trotz des Nahost-Kriegs befürchtet, und habe eine unerwartet hohe Abhängigkeit vom Tourismus in Europa gezeigt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. An den Trends habe sich zu Beginn des zweiten Quartals nichts Wesentliches geändert./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 1.657EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1765

Kursziel alt: 1820

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

