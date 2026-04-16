UBS stuft Kion auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 79 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik preisten ein ähnliches Szenario ein, wie in den Jahren 2020 und 2022, schrieb Sven Weier am Mittwochabend. Kion mit einem ähnlich starken Abschwung wie 2020 oder einer mit 2022 vergleichbaren Inflation zu bewerten, sei allerdings "unfair"./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 46,90EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

