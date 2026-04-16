RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. In seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison erhöhte Analyst Ben Cohen für Europas Rückversicherer seine Ergebnisprognosen für 2026 um etwa 1 Prozent. Er geht von einem überdurchschnittlichen ersten Quartal aus. Für die Folgejahre kappte Cohen allerdings seine Schätzungen um bis zu drei Prozent./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:05 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 141,6EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 118

Kursziel alt: 118

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

