Bayern
Einigung im Nahverkehrs-Tarifstreit
Für Sie zusammengefasst
- Einigung im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr Bayern
- Arbeitgeberverband und Verdi bestätigen Einigung
- Details zum Abschluss zunächst nicht öffentlich genannt
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach zahlreichen Verhandlungs- und Streikrunden gibt es im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr in Bayern eine Einigung. Arbeitgeberverband und Gewerkschaft Verdi bestätigten einen entsprechenden Bericht des Bayerischen Rundfunks, nannten aber zunächst noch keine Details./ruc/DP/zb
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