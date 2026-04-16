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    Viele Tote nach russischen Angriffen auf Hafenstadt Odessa

    Für Sie zusammengefasst
    • Acht Tote und 16 Verletzte in Odessa nach Angriffen
    • Raketen und Drohnen beschädigten Infrastruktur
    • Kiew und Dnipro meldeten weitere Tote bei Nachtangriffen
    Viele Tote nach russischen Angriffen auf Hafenstadt Odessa
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ODESSA (dpa-AFX) - Bei massiven russischen Angriffen sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa mindestens acht Menschen getötet worden. 16 Menschen seien verletzt worden, schrieb Militärverwaltungschef Serhij Lyssak bei Telegram. Moskau habe in mehreren Wellen mit Raketen und Drohnen angegriffen. Auch Infrastruktureinrichtungen und Gebäude seien beschädigt worden. Russland hat die Ukraine in der Nacht massiv mit Angriffen überzogen. In Kiew und Dnipro kamen nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen ums Leben. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/zb





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    Viele Tote nach russischen Angriffen auf Hafenstadt Odessa Bei massiven russischen Angriffen sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa mindestens acht Menschen getötet worden. 16 Menschen seien verletzt worden, schrieb Militärverwaltungschef Serhij Lyssak bei Telegram. Moskau habe in mehreren Wellen mit …
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