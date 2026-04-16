RBC stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms gab den Anlegern in seinem am Donnerstag vorliegenden Bericht umfangreiche Daten zur Bewertung britischer und irischer Banken an die Hand. Seine Favoriten sind Metro Bank, Lloyds und AIB./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 15,58EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
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