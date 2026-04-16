BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard gab seinen Schätzungen für die Telekom vor den Quartalsberichten noch einen Feinschliff. An seinen Einschätzungen änderte sich nichts./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 28,61EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39,5

Kursziel alt: 39,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

