BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard gab seinen Schätzungen für die Telekom vor den Quartalsberichten noch einen Feinschliff. An seinen Einschätzungen änderte sich nichts./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 28,61EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,5
Kursziel alt: 39,5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,5
Kursziel alt: 39,5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte