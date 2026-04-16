JDC Group AG startet freiwilliges Aktienrückkaufprogramm für bis zu 222.222 Aktien
Die JDC Group plant ein freiwilliges Aktienrückkaufangebot mit attraktivem Aufschlag auf den Börsenkurs und klar definierten Annahmebedingungen.
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- Der Vorstand hat vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 222.222 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu je EUR 22,50 beschlossen (Volumen: knapp EUR 5 Mio.; entspricht ca. 1,63% des Grundkapitals von EUR 13.668.461,00).
- Der Angebotspreis von EUR 22,50 je Aktie entspricht einem Aufschlag von rund 5,4% gegenüber dem Durchschnitt der Schlusskurse im Xetra-Handel der letzten fünf Börsentage vor der Vorstandentscheidung.
- Rechtsgrundlage ist die von der Hauptversammlung am 27.07.2022 erteilte Ermächtigung; die zurückgekauften Aktien können für alle nach dieser Ermächtigung zulässigen Zwecke verwendet werden.
- Annahmefrist: Beginn 22.04.2026, 00:00 Uhr (MESZ); Ende vorbehaltlich Verlängerung/Verkürzung 06.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ).
- Bei mehr als 222.222 angedienten Aktien erfolgt eine verhältnismäßige (anteilige) Berücksichtigung der Annahmeerklärungen (Andienungsquote).
- Die Angebotsunterlage wird ab 20.04.2026 auf www.jdcgroup.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht; die Ergebnisse des Rückkaufangebots werden ebenfalls auf der Website bekanntgegeben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei JDC Group ist am 11.05.2026.
Der Kurs von JDC Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,72 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,100EUR das entspricht einem Minus von -0,90 % seit der Veröffentlichung.
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