BARCLAYS stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wahrnehmung des Tickethändlers und Veranstalters habe sich seit dem vergangenen Jahr geändert, von der unanfechtbaren Größe zu unvermeidlichen Marktanteilsverlusten, schrieb Bernd Klanten am Mittwoch. Die Realität sei differenzierter und irgendwo dazwischen anzusiedeln, betonte der Analyst nach jüngsten Gesprächen mit Branchenexperten. Die Konkurrenz durch Live Nation werde erst langfristig möglicherweise zum Problem./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 57,25EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Bernd Klanten
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Bernd Klanten
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte