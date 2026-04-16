Tether kauft Bitcoin und treibt Reserve auf über 97.000 Stück

Der Stablecoin-Gigant Tether hat 951 Bitcoin im Wert von rund 70 Millionen US-Dollar in seine Reserven aufgenommen. Die Transaktion erfolgte am Mittwoch über die Kryptobörse Bitfinex und wurde durch Daten von Arkham Intelligence sichtbar gemacht.

Am Donnerstagfrüh notiert Bitcoin bei 75.050 US-Dollar und damit 1,4 Prozent im Plus.

Seit 2023 verfolgt Tether die Strategie, bis zu 15 Prozent seines operativen Gewinns in Bitcoin zu investieren. Die Coins werden dabei regelmäßig von Bitfinex in dedizierte Reserve-Wallets verschoben.

Über 97.000 Bitcoins

Mit dem aktuellen Zukauf erhöht sich der Gesamtbestand auf rund 97.141 BTC. Beim aktuellen Kurs entspricht dies einem Gegenwert von über 7,1 Milliarden US-Dollar. Damit gehört Tether zu den größten bekannten Bitcoin-Haltern weltweit.

Gewinne aus Kerngeschäft finanzieren Bitcoin-Expansion

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die Kapital über den Markt aufnehmen, finanziert Tether seine Bitcoin-Käufe aus eigenen Gewinnen. Das Kerngeschäft – die Ausgabe des Stablecoins USDT – generiert erhebliche Einnahmen, insbesondere durch Zinserträge auf gehaltene US-Staatsanleihen.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 185 Milliarden US-Dollar bleibt USDT der weltweit größte Stablecoin. Für das Jahr 2025 meldete Tether einen Nettogewinn von über 10 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil der Reserven besteht aus kurzfristigen, liquiden Anlagen, darunter bis zu 141 Milliarden US-Dollar in US-Staatsanleihen.

Zusätzlich weist das Unternehmen Überschussreserven von 6,3 Milliarden US-Dollar gegenüber Verbindlichkeiten von 186,5 Milliarden US-Dollar aus – ein wichtiger Puffer zur Absicherung der ausgegebenen Tokens.

Gold auch im Fokus

Neben Bitcoin baut Tether auch seine Positionen in anderen Anlageklassen aus. Laut aktuellem Bericht hält das Unternehmen Gold im Wert von 17,4 Milliarden US-Dollar.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



