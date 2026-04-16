UBS stuft BP auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 650 auf 700 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill übernehme zu einem kritischen Zeitpunkt das Ruder, schrieb Joshua Stone am Mittwochnachmittag. Ein für längere Zeit höheres Preisniveau sei unbestritten positiv für die Aktien. Es gebe jedoch einiges zu tun, um Vertrauen nach der Underperformance seit 2018 zurückzugewinnen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 6,493EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
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