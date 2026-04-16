JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Martin Comtesse am Donnerstagmorgen. Die Schweizer lägen mit dem bereinigten operativen Ergebnis in der Spur, spätestens im vierten Quartal den Breakeven zu schaffen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,97 % und einem Kurs von 6,658EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.