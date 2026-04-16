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    JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Die Langfristziele anlässlich des Kapitalmarkttags lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis über den Markterwartungen, schrieb Angelina Glazova am Donnerstagmorgen./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Angelina Glazova
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 49
    Kursziel alt: 49
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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