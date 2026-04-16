JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Die Langfristziele anlässlich des Kapitalmarkttags lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis über den Markterwartungen, schrieb Angelina Glazova am Donnerstagmorgen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

