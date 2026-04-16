JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Die Langfristziele anlässlich des Kapitalmarkttags lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis über den Markterwartungen, schrieb Angelina Glazova am Donnerstagmorgen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
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