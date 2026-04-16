DocMorris wächst zum Jahresauftakt und verringert Verlust - Ausblick bestätigt

Von Januar bis März steigerte die Gruppe ihren Außenumsatz auf 318,1 Millionen Franken (rund 345,2 Mio Euro), das waren 7,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Wechselkursbereinigt lag der Anstieg in lokalen bei 10,7 Prozent. Analysten hatten allerdings mehr erwartet. Im wichtigen Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schnitt DocMorris hingegen besser ab als gedacht. Beim Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda) konnte die Gruppe im ersten Jahresviertel den Verlust auf -6,3 Millionen Franken von -16,1 Millionen ein Jahr zuvor verringern.

STECKBORN (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke DocMorris hat im ersten Quartal 2026 mehr umgesetzt und ihren operativen Verlust deutlich verringert. Der Redcare-Konkurrent sieht sich daher "gut im Plan", beim Betriebsergebnis die Gewinnschwelle im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen, wie Finanzvorstand Daniel Wuest am Donnerstag laut Mitteilung erklärte. Im vorbörslichen Handel legte die Aktie deutlich zu.

Dabei profitierte DocMorris vor allem von einem starken Geschäft im Hauptmarkt Deutschland, dort stiegen die Verkäufe um 7,7 Prozent auf 301,7 Millionen Franken. Das als wichtigster Wachstumstreiber geltende Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland zog dabei um mehr als ein Viertel an. Im Europa-Geschäft stagnierte hingegen der Erlös. Derweil gewannen digitale Dienstleistungen an Bedeutung, machen aber noch einen kleinen Umsatzanteil aus.

Ihren Ausblick für das laufende Jahr bestätigte die Versandapotheke: So stellt das Management beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) weiterhin einen Wert im Bereich von minus 10 bis minus 25 Millionen Franken in Aussicht. Der Umsatz soll im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich anwachsen.

Mittelfristig geht das Management beim Erlös weiterhin von einer jährlichen Wachstumsrate von rund 15 Prozent aus. Zudem wird eine Ebitda-Marge von rund 8 Prozent angestrebt. Der freie Barmittelfluss (Free Cashflow) soll dann im kommenden Jahr 2027 positiv werden./jl/cg/AWP/tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,33 % und einem Kurs von 6,68 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 09:02 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um +19,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,79 %. Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 344,81 Mio.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,6250CHF. Von den letzten 8 Analysten der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 12,000CHF was eine Bandbreite von -25,71 %/+78,31 % bedeutet.



