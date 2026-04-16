Tageos bringt weltweit erste FlexIC-basierte RFID-Produktlinien auf den Markt, die auf Halbleitertechnologie von Pragmatic basieren

Die Partnerschaft liefert branchenführende nachhaltige Innovationen, um Marktchancen für NFC-Konnektivität mit kleinem CO2-Fußabdruck in großem Maßstab zu erschließen.

Die neuen Tageos-Produktlinien EOS Lite und EOS Zero Lite sind speziell entwickelte Produkte, die durch innovative Antennendesigns, die ultradünne FlexIC-Technologie von Pragmatic Semiconductor und nachhaltige Fertigungsprozesse den CO2-Fußabdruck minimieren.

Der EOS-932 Zero Lite PR1301 ist ein nachhaltiges NFC-Inlay auf Papierbasis und das erste Produkt dieser neuen Reihe von Inlays und Tags.

Sowohl die EOS Lite- als auch die EOS Zero Lite-Produktlinie nutzen die neueste RFID-Technologie mit dem Pragmatic NFC Connect PR1301-Chip, um Materialverbrauch, CO2- Fußabdruck und Kosten deutlich zu reduzieren.

MONTPELLIER, Frankreich und CAMBRIDGE, England, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Tageos, ein weltweit führender Anbieter von RFID- und BLE-Inlays, und Pragmatic Semiconductor, ein Pionier der flexiblen Halbleitertechnologie, gaben heute die Erweiterung ihrer langfristigen strategischen Partnerschaft mit der Einführung des neuesten Produktlinien von Tageos bekannt, das auf Pragmatics flexibler und nachhaltiger NFC Connect Technologie basiert. Die neuen Produktlinien Tageos EOS Lite und EOS Zero Lite bieten innovative Antennendesigns kombiniert mit kleinem CO2- Fußabdruck. Sie unterstützen die wachsende Nachfrage nach Digitalisierung von Produkten und Verpackungen und eröffnen damit neue Marktchancen für Hersteller und Handel.

Das EOS-932 Zero Lite PR1301 ist ein kosteneffizientes, nachhaltiges NFC-Inlay auf Papierbasis, das für die nahtlose Integration in Papierverpackungen und Etiketten entwickelt wurde. Es ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen für den Massenmarkt, wie z. B. Verbraucherbindung und Produktauthentifizierung, bei denen Nachhaltigkeit, Formfaktor und digitale Konnektivität entscheidend sind. Die Kombination des ultradünnen Pragmatic NFC Connect-Chips mit einer papierbasierten Inlay-Antenne ermöglicht eine reibungslose Integration und die Herstellung hoher Stückzahlen, einen kosteneffizienten Einsatz und eine verbessertes Recycling von Papier bei Produktverpackungen und Etiketten.