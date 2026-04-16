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    Starlight Investments erreicht mit der Fertigstellung der ersten Phase der neuen Mietwohnanlage The Waypoint in Maidenhead einen wichtigen Meilenstein

    Starlight Investments erreicht mit der Fertigstellung der ersten Phase der neuen Mietwohnanlage The Waypoint in Maidenhead einen wichtigen Meilenstein
    Foto: John Angelillo - picture alliance / newscom

    255-Mietwohnungen am Flussufer im Londoner Pendlergürtel nehmen weiter Gestalt an

    MAIDENHEAD, Vereinigtes Königreich, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments, ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat die Fertigstellung und den Start der ersten Phase von The Waypoint, der neuesten Build-to-Rent-Gemeinde des Unternehmens in Maidenhead, Berkshire, bekannt gegeben.

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    The Waypoint, a new build-to-rent community in Maidenhead, UK by Starlight Investments

    Mit diesem Meilenstein werden 73 neue Mietwohnungen geliefert, die eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Suiten mit elegantem, offenem Design und gehobener Ausstattung bieten - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Fertigstellung des Projekts im Laufe dieses Jahres. Die fertig gestellte Gemeinde wird 255 durchdacht gestaltete Wohnungen in drei Wohnanlagen umfassen.

    Der Waypoint ist Teil der umfassenderen BTR-Entwicklung von Starlight im Rahmen des Sanierungsprojekts St Cloud Way, einer der größten laufenden Revitalisierungsinitiativen im Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

    "Die Fertigstellung der ersten Phase von The Waypoint spiegelt unser Engagement für den Ausbau hochwertiger Mietwohnungen in Großbritannien und die Unterstützung von Gemeinden wider, in denen die Nachfrage nach professionell verwalteten, modernen Mietwohnungen weiter steigt", so Jonnie Milich, Head of UK Residential, Starlight Investments. "Maidenhead ist aufgrund seiner Verkehrsanbindung, seiner wirtschaftlichen Stärke und seines zukunftsweisenden Erneuerungsplans ein idealer Standort für den langfristigen Aufbau einer Gemeinschaft".

    The Waypoint liegt nur wenige Schritte von der Themse entfernt, bietet direkten Zugang zum Stadtzentrum von Maidenhead und ist nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, der mit der U-Bahn und der Elizabeth Line Verbindungen mit einer Fahrzeit von ca. 35 Minuten ins Zentrum von London sowie Verbindungen ins gesamte Themse-Tal anbietet. Die Stadt liegt zentral in einem etablierten Beschäftigungszentrum für Technologie, Biowissenschaften und fortschrittliche Fertigung.

    Nach seiner Fertigstellung wird The Waypoint fast 20.000 Quadratmeter an Innen- und Außenflächen bieten, die auf den Lebensstil ausgerichtet sind, darunter ein hochmodernes Fitnesscenter, Arbeitsbereiche, private Restaurants, einladende Aufenthaltsräume, eine Dachterrasse und einen begrünten Innenhof - Räume, die die Verbindung, das Wohlbefinden und ein verbessertes urbanes Leben fördern sollen. Die Wohnanlage ist außerdem durchgängig auf Nachhaltigkeit ausgelegt und spiegelt damit Starlights Engagement für langfristige Qualität und verantwortungsvolle Entwicklung wider.

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