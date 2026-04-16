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    Binect AG: Spannender Konzernabschluss 2025 jetzt veröffentlicht!

    Der Konzern blickt auf ein wachstumsstarkes Jahr 2025 zurück: Umsatzplus, leicht bessere Ergebnisse, sinkende Liquidität – und klare Weichenstellungen für den Mittelstand 2026.

    Binect AG: Spannender Konzernabschluss 2025 jetzt veröffentlicht!
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernabschluss 2025 veröffentlicht: Konzernumsatz 22.132 TEUR (+5,6%), Großkundensegment war Hauptwachstumstreiber.
    • Mittelstandsgeschäft unterproportional gewachsen: Umsatz 10.818 TEUR (49% Anteil), Binect ONE gewann viele kleine Kunden, Volumina reichen derzeit nicht aus; Vertrieb/Marketing für 2026 auf Mittelstand neu ausgerichtet.
    • Ergebnisse positiv, aber nur leicht verbessert: EBITDA 767 TEUR (Vorjahr 762 TEUR), EBIT 34 TEUR, EBT 23 TEUR, Konzernergebnis nach Steuern +120 TEUR (+38% gegenüber Vorjahr).
    • Operativer Cashflow und Liquidität rückläufig: Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 231 TEUR (Vorjahr 541 TEUR), Finanzmittelfonds zum 31.12.2025 bei 2.130 TEUR; Investitions- und Finanzierungscashflows negativ.
    • Stabile Bilanzstruktur: Eigenkapitalquote verbessert auf 67,5% (Vorjahr 61,6%) durch Bilanzverkürzung und Jahresüberschuss.
    • Ausblick 2026: Errechnetes Umsatzwachstum bis zu 5% primär durch geplante stärkere Mittelstands- und öffentliche-Hand-Geschäfte; Ausbau von API-Integration und IDP-Initiative; EBITDA weiterhin deutlich positiv, aber voraussichtlich leicht rückläufig wegen wegfallendem margenstarkem DPAG-Geschäft.

    Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,55 % im Plus.


    Binect

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