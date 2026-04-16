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    Iran-Krieg als Börsenchance

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    Wenn GPS versagt, könnte diese Quanten-Aktie explodieren

    Die Firma Infleqtion entwickelt Quanten-Systeme für Navigation ohne GPS. Genau das könnte in Krisenzeiten stark gefragt sein. Analysten sehen deutliches Kurspotenzial.

    Iran-Krieg als Börsenchance - Wenn GPS versagt, könnte diese Quanten-Aktie explodieren
    Foto: Wolf von Dewitz - picture alliance/dpa

    Infleqtion rückt in den Fokus der Anleger, weil geopolitische Krisen dem Unternehmen nach eigener Einschätzung einen neuen Wachstumsmarkt eröffnen könnten. CEO Matt Kinsella sieht in den massiven GPS-Störungen rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran einen möglichen Wendepunkt für quantenbasierte Navigations- und Sensorsysteme. Was für Militär, Luftfahrt und Schifffahrt zum Problem werde, könne für die Quantenbranche zu einer Milliardenchance werden.

    Seit Beginn der Spannungen im Persischen Golf gilt die Region als eines der weltweit stärksten Zentren für GPS-Störungen. Berichte über GPS-Manipulationen und Störsignale häufen sich. Klassische Navigationssysteme stoßen damit an Grenzen. Genau hier setzt Infleqtion an: Das Unternehmen entwickelt Atomuhren, Präzisionssensoren und Quantensysteme, die auch ohne GPS arbeiten sollen.

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    Kinsella bezeichnet die Atomuhren des Unternehmens als Einstieg in eine breitere Strategie des US-Verteidigungsapparats. Die Systeme seien rund 1.000 Mal präziser als bestehende klassische Präzisionsuhren. Zugleich könnten sie die Grundlage für weitere Anwendungen bilden – von Trägheitsnavigation über Funksensorik bis hin zu weltraumgestützten Nutzlasten. Diese Technik sei besonders dort gefragt, wo herkömmliche Systeme versagen: unter Wasser, unter der Erde oder im Orbit.

    Nach Angaben des Unternehmens liegt allein der heutige Markt für Präzisionszeitsysteme bereits bei mehreren hundert Millionen bis zu einer Milliarde US-Dollar. Sollte sich die Nachfrage infolge zunehmender GPS-Ausfälle ausweiten, könnte daraus deutlich mehr werden. Kinsella spricht gegenüber Stocktwits von einer "riesige Marktexpansionschance".

    Auch an der Börse wächst das Interesse. Die Aktie legte zuletzt um mehr als sechs Prozent zu und verzeichnete den fünften Gewinntag in Folge. Analysten zeigen sich ebenfalls bullish. Citigroup stufte die Aktie mit „Kaufen“ ein und nannte ein Kursziel von 20 US-Dollar. BTIG sieht mit 22 US-Dollar sogar knapp 50 Prozent Kurspotenzial.

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    Zusätzliche Fantasie bringt die Partnerschaft mit Nvidia. Infleqtion arbeitet daran, eigene Quantenprozessoren in GPU-beschleunigte Supercomputer zu integrieren. Das Unternehmen ist zudem eines der wenigen börsennotierten Quantenunternehmen, das bereits Umsatz erzielt.

    Trotzdem bleibt der Titel spekulativ. Die Aktie liegt im laufenden Jahr noch im Minus. Doch sollte die Welt erkennen, wie verwundbar GPS-Systeme in Krisenzeiten sind, könnte sich das schnell ändern.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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