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    Börse, Baby

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    Earnings³: Turnaround oder Crash? DAS ist jetzt entscheidend!

    Die Earnings stehen an – jetzt wird’s ernst! In dieser Episode von Börse, Baby! werfen wir einen genauen Blick auf drei heiße Aktien – VOR ihren Quartalszahlen: Caterpillar, Adidas und Sysco.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby - Earnings³: Turnaround oder Crash? DAS ist jetzt entscheidend!
    Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

    Die Berichtsaison ist mit den Geschäftsergebnissen der Banken gestartet. Aus europäischer Sicht hat bereits am Mittwoch ein Hochkaräter seine Zahlen vorgelegt: ASML.

    Es harren aber noch andere spannende Unternehmen hier und jenseits des Atlantiks, ihre Quartalszahlen vorzustellen.

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    Einer dieser Kandidaten ist Adidas. Der Sportartikelhersteller wird am 29.04. über seine Finanzergergebnisse berichten. Dabei steht die Aktie schon lange als Turnaround-Kandidat auf der Liste vieler Anleger.

    Ein KI-Profiteur aus der zweiten Reihe ist Caterpillar, Hersteller von Baumaschinen, schweren Geräten und Energieinfrastukturbedarf (Blockheizkraftwerke, Gas-, Dieselturbinen, Notstromaggregate). Ein Dividendenaristokrat, der seit 32 Jahren Dividende zahlt. 

    Und ein Dividendenkönig steht noch auf unserer Liste: Sysco, ein Lebensmitteldistributeur.

    In dieser Episode von Börse, Baby! werfen wir einen genauen Blick auf drei heiße Aktien –VOR ihren Quartalszahlen: Caterpillar, Adidas und Sysco.

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    Wir liefern euch die entscheidenden Insights.Wer hat echtes Turnaround-Potenzial? Welche Aktie könnte bei den Earnings böse überraschen?

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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