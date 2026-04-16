Earnings³: Turnaround oder Crash? DAS ist jetzt entscheidend!

Es harren aber noch andere spannende Unternehmen hier und jenseits des Atlantiks, ihre Quartalszahlen vorzustellen.

Die Berichtsaison ist mit den Geschäftsergebnissen der Banken gestartet. Aus europäischer Sicht hat bereits am Mittwoch ein Hochkaräter seine Zahlen vorgelegt: ASML.

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Einer dieser Kandidaten ist Adidas. Der Sportartikelhersteller wird am 29.04. über seine Finanzergergebnisse berichten. Dabei steht die Aktie schon lange als Turnaround-Kandidat auf der Liste vieler Anleger.

Ein KI-Profiteur aus der zweiten Reihe ist Caterpillar, Hersteller von Baumaschinen, schweren Geräten und Energieinfrastukturbedarf (Blockheizkraftwerke, Gas-, Dieselturbinen, Notstromaggregate). Ein Dividendenaristokrat, der seit 32 Jahren Dividende zahlt.

Und ein Dividendenkönig steht noch auf unserer Liste: Sysco, ein Lebensmitteldistributeur.

In dieser Episode von Börse, Baby! werfen wir einen genauen Blick auf drei heiße Aktien –VOR ihren Quartalszahlen: Caterpillar, Adidas und Sysco.

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Wir liefern euch die entscheidenden Insights.Wer hat echtes Turnaround-Potenzial? Welche Aktie könnte bei den Earnings böse überraschen?

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion