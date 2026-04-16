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    Rewe will bis zu 40 Tegut-Märkte übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rewe plant Übernahme von bis zu 40 Tegut Filialen
    • Transaktion steht unter der Prüfung des Kartellamts
    • Den Beschäftigten sollen Jobangebote gemacht werden
    Rewe will bis zu 40 Tegut-Märkte übernehmen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KÖLN/FULDA (dpa-AFX) - Der Lebensmittelhändler Rewe plant, bis zu 40 Filialen der Supermarktkette Tegut zu übernehmen. Wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurde ein entsprechender Vertrag mit dem Mutterkonzern Genossenschaft Migros Zürich unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt.

    Gibt die Behörde grünes Licht, will Rewe den Großteil der Tegut-Märkte selbst betreiben, die übrigen sollen an die Discountertochter Penny gehen. Zum Kaufpreis äußerte sich das Unternehmen ebenso wenig wie zu den betroffenen Standorten. Den Beschäftigten will Rewe ein Jobangebot machen. Die meisten Tegut-Filialen befinden sich in Hessen.

    Auch Edeka interessiert sich für Tegut-Supermärkte

    Migros hatte kürzlich angekündigt, sich aus Deutschland zurückzuziehen und Tegut verkaufen zu wollen. Rund 200 der insgesamt gut 300 Märkte der Kette will der Lebensmitteleinzelhändler Edeka übernehmen. Das Geschäft bedarf ebenfalls einer Zustimmung des Kartellamtes. Auch Aldi Nord interessiert sich nach Informationen der dpa für einzelne Standorte. Migros hatte bereits im März bekanntgegeben, mit Rewe zu verhandeln.

    Die Marke Tegut soll aufgegeben werden. Unklar ist bislang, wie viele Märkte bestehen bleiben. "Die Filialen werden zu größten Teilen an andere Lebensmitteleinzelhändler verkauft", heißt es im Jahresabschluss der Genossenschaft Migros Zürich.

    Kartellrechtler erwartet intensive Prüfung durch Kartellamt

    Rechtsexperten wie Rupprecht Podszun sehen die geplanten Übernahmen kritisch. Der Kartellrechtler der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf beklagt eine zu hohe Marktmacht der großen Handelsketten in Deutschland. Er erwartet eine besonders intensive Prüfung durch das Kartellamt. Podszun hält es sogar für möglich, dass die Behörde die Vorhaben ganz oder teilweise untersagt.

    Tegut wurde 1947 in Fulda gegründet. Anfang 2013 übernahm Migros die Kette. Tegut betreibt mehr als 300 Supermärkte in sechs Bundesländern. Rewe gehört neben Edeka, der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) und Aldi zu den größten Lebensmittelhändlern in Deutschland. Die gleichnamige Supermarktkette betreibt hierzulande rund 3.800 Filialen, der Discounter Penny mehr als 2.100./cr/DP/nas






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