Studie
Bei Kommunen kommen nur 12 Prozent des Sondervermögens an
Foto: Rathaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München (dts Nachrichtenagentur) - Von den schuldenfinanzierten Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz kommen nur rund zwölf Prozent bei den Kommunen an. Dies zeigt eine neue Studie des Münchener Ifo-Instituts.
"Die Bundesländer erhalten insgesamt 100 Milliarden Euro. Von diesem Anteil geben sie etwa 60 Prozent an die Kommunen weiter. Das steht in keinem Verhältnis zum Investitionsanteil der Kommunen, der über die Hälfte aller öffentlichen Investitionen ausmacht. Der Anteil der Länder an den öffentlichen Gesamtinvestitionen beträgt 17 Prozent", sagte Ifo-Forschungsprofessor Sebastian Blesse von der Universität Leipzig.
"Die Bundesländer erhalten insgesamt 100 Milliarden Euro. Von diesem Anteil geben sie etwa 60 Prozent an die Kommunen weiter. Das steht in keinem Verhältnis zum Investitionsanteil der Kommunen, der über die Hälfte aller öffentlichen Investitionen ausmacht. Der Anteil der Länder an den öffentlichen Gesamtinvestitionen beträgt 17 Prozent", sagte Ifo-Forschungsprofessor Sebastian Blesse von der Universität Leipzig.
Anzeige
Präsentiert von
"Angesichts der problematischen Finanzlage der Kommunen in Deutschland dürften die Mittel aus dem Sondervermögen kaum zusätzliche Wachstumsimpulse entfalten, sondern allenfalls den aktuellen Rückgang der kommunalen Investitionen bremsen", sagte Mario Hesse, Ökonom an der Universität Leipzig und Co-Autor der Studie.
Von dem Geld, das die Länder aus dem Sondervermögen erhalten, geben Nordrhein-Westfalen 68 Prozent, Baden-Württemberg 67 Prozent, Hessen und Schleswig-Holstein jeweils 63 Prozent an die Kommunen weiter. Rheinland-Pfalz stockt die Mittel aus den Sondervermögen mit weiteren Landesmitteln auf und gibt dadurch sogar 72 Prozent an die Kommunen weiter. Für Bayern und Sachsen belaufen sich die Anteile auf 60 bis 70 Prozent.
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und das Saarland geben jeweils etwa 60 Prozent der Gelder aus dem Sondervermögen weiter. Brandenburg kommt wegen Vorwegabzügen für Gesundheitsversorgung und Digitalisierung lediglich auf 50 Prozent. Thüringen hat aufgrund eines separaten Finanzpakets für die Kommunen erst sehr spät Position bezogen und wird zunächst nur 43 Prozent seines Anteils am Sondervermögen an die Kommunen weitergeben.
Die Verteilung der Mittel auf die Länder erfolgt in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel zu einem Drittel nach der Einwohnerzahl und zu zwei Dritteln nach der Finanzkraft im bundesstaatlichen Finanzausgleich. Dies führt dazu, dass die finanzstarken Bundesländer einen erstaunlich hohen Anteil am Gesamtpaket erhalten: Ein Drittel der 100 Milliarden entfallen auf Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg. Bei der Verteilung innerhalb der Länder auf die einzelnen Kommunen kommen vorrangig pauschale Verteilungsmechanismen zum Einsatz. Auf bürokratische Antragsverfahren wird nur in einem geringen Umfang gesetzt. Dies erhöht die Chancen, dass die Mittel aus dem Sondervermögen schnell vor Ort wirken können.
Von dem Geld, das die Länder aus dem Sondervermögen erhalten, geben Nordrhein-Westfalen 68 Prozent, Baden-Württemberg 67 Prozent, Hessen und Schleswig-Holstein jeweils 63 Prozent an die Kommunen weiter. Rheinland-Pfalz stockt die Mittel aus den Sondervermögen mit weiteren Landesmitteln auf und gibt dadurch sogar 72 Prozent an die Kommunen weiter. Für Bayern und Sachsen belaufen sich die Anteile auf 60 bis 70 Prozent.
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und das Saarland geben jeweils etwa 60 Prozent der Gelder aus dem Sondervermögen weiter. Brandenburg kommt wegen Vorwegabzügen für Gesundheitsversorgung und Digitalisierung lediglich auf 50 Prozent. Thüringen hat aufgrund eines separaten Finanzpakets für die Kommunen erst sehr spät Position bezogen und wird zunächst nur 43 Prozent seines Anteils am Sondervermögen an die Kommunen weitergeben.
Die Verteilung der Mittel auf die Länder erfolgt in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel zu einem Drittel nach der Einwohnerzahl und zu zwei Dritteln nach der Finanzkraft im bundesstaatlichen Finanzausgleich. Dies führt dazu, dass die finanzstarken Bundesländer einen erstaunlich hohen Anteil am Gesamtpaket erhalten: Ein Drittel der 100 Milliarden entfallen auf Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg. Bei der Verteilung innerhalb der Länder auf die einzelnen Kommunen kommen vorrangig pauschale Verteilungsmechanismen zum Einsatz. Auf bürokratische Antragsverfahren wird nur in einem geringen Umfang gesetzt. Dies erhöht die Chancen, dass die Mittel aus dem Sondervermögen schnell vor Ort wirken können.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
karo1 schrieb 01.04.26, 17:27
Ich denke, Bayer ist in Zukunft gut positioniert.mitdiskutieren »
Wenn die Entscheidung des SC relativ positiv ausfällt für Bayer kann man gut Long investiert bleiben. Ich bin da ziemlich optimistisch.
Wenn die Entscheidung des SC relativ positiv ausfällt für Bayer kann man gut Long investiert bleiben. Ich bin da ziemlich optimistisch.
Kampfkater1969 schrieb 26.03.26, 12:46
mitdiskutieren »
Hat dies jeder der hier Investierten so auf dem Schirm?
EBITDA Margen bei Bayer liegen im Bereich Pharma mit ca 25% deutlich unter den Wettbewerbern...die schaffen Spannen 30 - 40% %
Dies soll nun aufgeholt werden....der Gewinnhebel enorm......wird aber erst ca 2028/2029 relevanter greifen.....
Umsatzmäßig ist ja der Bereich CROP Science am Größten.
Ich sehe da nun durch bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen ca eine Mrd Euro aufwärts Gewinnsteigerung....
Und man bedenke, es kommen dort in der Pipeline um die 10 neue Produkte....die jeweils ab 500 Mio Euro aufwärts jährliches Umsatzpotenzial werden heben können....
Eines davon ist Plenexos.....neues Insektizid.....demnächst kommt Zulassung in Brasilien....ist einer der größten Agrarmärkte hierfür weltweit
Dann rollt Herbizid Icafolin an......ist für Kenner die 1. (!!) große Innovation seit über 30 Jahren auf dem Gesamtmarkt für Flächenkulturen.
Da Menschheit weiter wächst, sind diese Produkte alternativlos.......und Glyphastanwendungen zeigen nun immer mehr Resistenzen....
Und im Bereich Saatgut kommt eine Innovation im Kurzhalmmais.......Jahresumsätze = BLOCKBUSTER x 3.....
Kaum Winddruckverluste, hat weit besseren CO2 Fußabdruck.....mehr Pflanzen pro Hektar möglich.....man kann bis zur Ernte ins Feld...um KI-gestützt punktuell zu düngen
Soja-Plattform wird auch eine weitere Herbizid-Ausstattung erhalten......Kenner wissen, aktuell sind es drei......da dann fünf......
keks911 schrieb 16.03.26, 09:11
mitdiskutieren »
Bayer gibt bekannt, dass Finerenon den primären Endpunkt in der klinischen Phase-III-Studie FIND-CKD erreicht hat
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/bayer-gibt-bekannt-dass-finerenon-den-primaeren-endpunkt-in-der-klinischen-phase-iii-studie-find-ckd-ce7e5edadb88f22c
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte