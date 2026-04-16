Bei Kommunen kommen nur 12 Prozent des Sondervermögens an

Hat dies jeder der hier Investierten so auf dem Schirm?





EBITDA Margen bei Bayer liegen im Bereich Pharma mit ca 25% deutlich unter den Wettbewerbern...die schaffen Spannen 30 - 40% %





Dies soll nun aufgeholt werden....der Gewinnhebel enorm......wird aber erst ca 2028/2029 relevanter greifen.....





Umsatzmäßig ist ja der Bereich CROP Science am Größten.

Ich sehe da nun durch bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen ca eine Mrd Euro aufwärts Gewinnsteigerung....

Und man bedenke, es kommen dort in der Pipeline um die 10 neue Produkte....die jeweils ab 500 Mio Euro aufwärts jährliches Umsatzpotenzial werden heben können....

Eines davon ist Plenexos.....neues Insektizid.....demnächst kommt Zulassung in Brasilien....ist einer der größten Agrarmärkte hierfür weltweit





Dann rollt Herbizid Icafolin an......ist für Kenner die 1. (!!) große Innovation seit über 30 Jahren auf dem Gesamtmarkt für Flächenkulturen.

Da Menschheit weiter wächst, sind diese Produkte alternativlos.......und Glyphastanwendungen zeigen nun immer mehr Resistenzen....





Und im Bereich Saatgut kommt eine Innovation im Kurzhalmmais.......Jahresumsätze = BLOCKBUSTER x 3.....

Kaum Winddruckverluste, hat weit besseren CO2 Fußabdruck.....mehr Pflanzen pro Hektar möglich.....man kann bis zur Ernte ins Feld...um KI-gestützt punktuell zu düngen





Soja-Plattform wird auch eine weitere Herbizid-Ausstattung erhalten......Kenner wissen, aktuell sind es drei......da dann fünf......



