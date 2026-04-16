Finexity AG: Starkes Wachstum und strategischer Erfolg 2026
Die Finexity Group startet dynamisch ins Jahr 2026: Deutliches Umsatzplus, verbesserte Profitabilität und klare Strategie für weiteres Wachstum prägen das erste Quartal.
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- Die Finexity Group verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von rund EUR 2,1 Mio., was eine Steigerung um 40 % gegenüber der Budgetplanung darstellt.
- Das EBITDA lag bei etwa EUR -0,7 Mio., entwickelte sich jedoch um 35 % positiver als geplant, was auf Fortschritte bei der operativen Effizienz hinweist.
- Die Finexity AG erzielte im Quartal einen Umsatz von rund EUR 0,5 Mio. mit einem EBITDA von EUR -0,8 Mio., während die Effecta GmbH einen Umsatz von ca. EUR 1,6 Mio. und ein positives EBITDA von EUR 0,1 Mio. erwirtschaftete.
- Die Pro-forma-Betrachtung zeigt, dass die Gruppe die Übernahme der Effecta GmbH bereits zum 1. Januar 2026 berücksichtigt, wobei der Erwerb noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens steht.
- Für das Gesamtjahr 2026 bleibt die Gruppe bei ihrer Prognose: eine Umsatzsteigerung um rund 20 % auf etwa EUR 9,6 Mio. und ein erwartetes EBITDA von rund EUR -3,5 Mio.
- Das Management bestätigt die strategische Ausrichtung auf gezielte Skalierung, technologische Weiterentwicklung und Ausbau der Wertschöpfungskette, um nachhaltiges Wachstum zu sichern.
Der Kurs von Finexity lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im Plus.
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