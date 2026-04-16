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    Piloten und Flugbegleiter streiken - Hunderte Flüge abgesagt

    Für Sie zusammengefasst
    • Vierter Streiktag bei Lufthansa mit hunderten Ausfällen
    • In Frankfurt 656 Annullierungen bei 1.313 Starts
    • Schlichtung gescheitert Eurowings fliegt über 70 Prozent
    Piloten und Flugbegleiter streiken - Hunderte Flüge abgesagt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am vierten Tag der Woche streikt das fliegende Personal der Lufthansa . Weil Piloten und Flugbegleiter gemeinsam die Arbeit niedergelegt haben, fallen erneut Hunderte Flüge der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Regionaltochter Cityline aus.

    Allein am Drehkreuz Frankfurt registrierte der Betreiber Fraport 656 Annullierungen bei 1.313 geplanten Starts und Landungen. Die Zahlen beziehen sich auf sämtliche Airlines, während die Streichungen im Wesentlichen der Lufthansa zuzurechnen sind.

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    Am Vortag war der Versuch einer Schlichtung in den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die Piloten gescheitert. Die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) konnten sich nicht auf einen Themenkatalog einigen. Die Proteste der Beschäftigten überschatteten dabei den Festakt zu 100 Jahre Lufthansa.

    Bei der Direktfluggesellschaft Eurowings sollte nur an diesem Donnerstag gestreikt werden, während bei den anderen Gesellschaften auch der Freitag bedroht ist. Eurowings schafft es nach Angaben eines Firmensprechers, mehr als 70 Prozent der geplanten Flüge in die Luft zu bringen. Hier fällt allerdings auch nur ein Teil der Flotte unter deutsches Streikrecht. Es habe sich aber auch eine dreistellige Zahl von Piloten deutscher Maschinen freiwillig zum Dienst gemeldet./ceb/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 75,05 auf Tradegate (16. April 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,34 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -22,98 %/+15,53 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen wiederholter Streiks auf Lufthansa‑Fundamentaldaten und Kursentwicklung, Aktionärsdruck von Kühne, die jüngste Kurszielsenkung (JP Morgan), Vorstandspläne, LH Classic zu schrumpfen und Kapazitäten zu verlagern, die relative Kurshärte um ~8 €, Short‑/Kurzfrist‑Zock‑Positionen sowie Risiken durch Kerosinpreise, Tarifkosten und möglicherweise unzureichend eingepreiste Belastungen.

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