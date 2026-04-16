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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit der Frage, wie viel attraktiver der vollelektrische Sattelzug Tesla Semi nun in einer "100 Dollar Ölpreis-Welt" ist. Theoretisch habe die Explosion der Diesel-Preise im Jahr 2026 bei gleichzeitig stabilen Strompreisen die Rechnung auf Basis der Gesamtbetriebskosten nun zulasten von Diesel-Lkw geändert. Abgesehen von den Zahlen auf dem Papier gebe es jedoch Hürden für die Elektrifizierung. Die Rechnung mache nämlich nur in wenigen Regionen mit Infrastruktur für Megawatt-Ladungen Sinn./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:23 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 04:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 29,38EUR auf Tradegate (16. April 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.





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