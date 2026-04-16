Rekorde an US-Börsen stützen Dax nur leicht

Für den MDax , den Index der mittelgroßen Börsenunternehmen, ging es am Donnerstagvormittag um 0,38 Prozent auf 31.004 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der am Mittwoch deutlich geschwächelt hatte, gewann 0,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Rekordhochs an den US-Börsen haben den vortags wenig bewegten Dax am Donnerstag lediglich etwas gestützt. Zuletzt schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,15 Prozent auf 24.103 Punkte. Damit behauptete er sich weiter über der 24.000-Punkte-Marke, blieb aber minimal unter der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie, die er schon am Mittwoch zeitweise überwunden hatte.

"Die Hoffnung auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes (zwischen dem Iran und den USA) treibt Anlegerinnen und Anleger in Aktien", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Bestmarke des marktbreiten S&P 500 vom Vortag wertet er als Beleg, dass "der US-Aktienmarkt den Iran-Krieg hinter sich gelassen hat, bevor er wirklich vorbei ist". Auch das Tech-Barometer Nasdaq 100 stellte einen Rekord auf, ebenso am Donnerstag der japanische Nikkei 225 .

Die aktuellen Bewertungen in New York beinhalteten allerdings "eine gehörige Portion Optimismus", was die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs angehe, gab Altmann zu bedenken. Denn ein Friedensschluss wäre erst der "Startschuss für einen langen und steinigen Weg zurück zu geordneten und kalkulierbaren Energiemärkten".

Bei MDax-Schlusslicht Aixtron standen nach dem gestrigen, 20-prozentigen Kurssprung Gewinnmitnahmen von 8 Prozent zu Buche. Der Chipindustrie-Ausrüster, der die Anleger zur Wochenmitte mit einer Prognoseanhebung euphorisiert hatte, beschaffte sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld. Das Volumen liege wie zuvor angekündigt bei 450 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. Zudem verkaufte Aixtron zusätzlich Aktien aus dem Bestand.

Im Nebenwerte-Index SDax fielen die Titel von Heidelberger Druck nach einer zweitägigen, von Rüstungsfantasie getriebenen Rally um 9 Prozent zurück. Der Druckmaschinenhersteller senkte die Ergebnisprognose für das jüngst abgelaufene Geschäftsjahr - auch mit Verweis auf zeitlich vorgezogene Aufwendungen für neue Geschäftsfelder insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Verteidigung.

Derweil gaben klare Kursgewinne von DocMorris nach einem starken Umsatzwachstum der Schweizer Online-Apotheke im ersten Quartal auch deren deutscher Konkurrentin Redcare Pharmacy Auftrieb: Die Aktien gewannen 4,8 Prozent.

Die Aktionäre von Gerresheimer freuten sich über eine Kurserholung von gut 20 Prozent. Die Kreditgeber des jüngst aus dem SDax abgestiegenen Verpackungsspezialisten stimmten einer Fristverlängerung zur Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 zu. Außerdem berichtete Gerresheimer, dass der Verkaufsprozess für die US-Tochter Centor planmäßig begonnen habe und dass es eine zweistellige Zahl von Interessenten gebe./gl/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 1,630 auf Tradegate (16. April 2026, 10:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +20,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,95 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 496,00 Mio.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,5000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -38,57 %/+22,85 % bedeutet.



