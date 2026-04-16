    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anatomage bringt das Anatomage Theater mit der ersten Installation an der Manchester Metropolitan University nach Großbritannien

    SANTA CLARA, Kalifornien, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc., ein führendes Unternehmen für fortschrittliche Bildungstechnologie, hat die erste Installation seines Anatomage Theater an der Manchester Metropolitan University in Großbritannien bekannt gegeben und damit einen neuen Standard für die medizinische und naturwissenschaftliche Ausbildung eingeführt. Der komplette Raum, der von einer Reihe hochauflösender LED-Displays unterstützt wird, ermöglicht es den Studenten, reale klinische Szenarien und dynamische wissenschaftliche Umgebungen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu erkunden. Die Installation stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung von technologiegestütztem Lernen für die nächste Generation von Schülern dar.

    The Anatomage Theater at Manchester Metropolitan University. Photo by Sona Media.

    Das Anatomage Theater ist eine einzigartige Lernplattform, die fortschrittliche Display-Technologie mit von Anatomage entwickelter Software kombiniert und so äußerst realistische und immersive Lernerfahrungen ermöglicht. Das Herzstück ist ein vollständig sprachinteraktives System, das es den Nutzern ermöglicht, auf natürliche Weise mit realistischen, KI-gesteuerten Patienten in Kontakt zu treten, ohne dass Tastaturen oder Touchscreens erforderlich sind. Diese Patienten werden mit klinisch genauen Vitaldaten, Laborberichten und echten medizinischen Bildgebungsdaten von Anatomage geliefert, so dass die Lernenden in der Lage sind, realistische Eingriffe in einer virtuellen Krankenhausumgebung zu beurteilen und zu üben, wodurch die Notwendigkeit von Schauspielern in Simulationszentren entfällt. Mit einer Bibliothek von Hunderten von Fällen, die gängige klinische Szenarien repräsentieren, unterstützt das System skalierbare, interaktive Schulungen neben immersiven wissenschaftlichen Simulationen und der Erforschung der echten menschlichen Anatomie.

    Das Anatomage Theater wurde auf der Grundlage der über 20-jährigen Erfahrung von Anatomage im Bereich der medizinischen und wissenschaftlichen 3D-Inhalte entwickelt und spiegelt den kontinuierlichen Fokus des Unternehmens auf die Förderung der Erlebnispädagogik wider. Als Visionär hinter dem Anatomage Table, dem weltweit ersten virtuellen Seziertisch in Lebensgröße, verfügt Anatomage über unübertroffene Erfahrung in der Nutzung von Spitzentechnologie zur Verbesserung des Verständnisses und der Ergebnisse beim medizinischen und wissenschaftlichen Lernen.

    Seite 1 von 3 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Anatomage bringt das Anatomage Theater mit der ersten Installation an der Manchester Metropolitan University nach Großbritannien SANTA CLARA, Kalifornien, 16. April 2026 /PRNewswire/ - Anatomage Inc., ein führendes Unternehmen für fortschrittliche Bildungstechnologie, hat die erste Installation seines Anatomage Theater an der Manchester Metropolitan University in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     