Anatomage bringt das Anatomage Theater mit der ersten Installation an der Manchester Metropolitan University nach Großbritannien

SANTA CLARA, Kalifornien, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc., ein führendes Unternehmen für fortschrittliche Bildungstechnologie , hat die erste Installation seines Anatomage Theater an der Manchester Metropolitan University in Großbritannien bekannt gegeben und damit einen neuen Standard für die medizinische und naturwissenschaftliche Ausbildung eingeführt. Der komplette Raum, der von einer Reihe hochauflösender LED-Displays unterstützt wird, ermöglicht es den Studenten, reale klinische Szenarien und dynamische wissenschaftliche Umgebungen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu erkunden. Die Installation stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung von technologiegestütztem Lernen für die nächste Generation von Schülern dar.

Das Anatomage Theater ist eine einzigartige Lernplattform, die fortschrittliche Display-Technologie mit von Anatomage entwickelter Software kombiniert und so äußerst realistische und immersive Lernerfahrungen ermöglicht. Das Herzstück ist ein vollständig sprachinteraktives System, das es den Nutzern ermöglicht, auf natürliche Weise mit realistischen, KI-gesteuerten Patienten in Kontakt zu treten, ohne dass Tastaturen oder Touchscreens erforderlich sind. Diese Patienten werden mit klinisch genauen Vitaldaten, Laborberichten und echten medizinischen Bildgebungsdaten von Anatomage geliefert, so dass die Lernenden in der Lage sind, realistische Eingriffe in einer virtuellen Krankenhausumgebung zu beurteilen und zu üben, wodurch die Notwendigkeit von Schauspielern in Simulationszentren entfällt. Mit einer Bibliothek von Hunderten von Fällen, die gängige klinische Szenarien repräsentieren, unterstützt das System skalierbare, interaktive Schulungen neben immersiven wissenschaftlichen Simulationen und der Erforschung der echten menschlichen Anatomie.