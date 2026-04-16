Heidelberger Druckmaschinen Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 16.04.2026

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie notiert aktuell bei 1,6380€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0775 € entspricht. Der Kursrückgang der Heidelberger Druckmaschinen Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,52 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,59 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +20,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,68 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen -15,09 % verloren.

Während Heidelberger Druckmaschinen deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %. Damit gehört Heidelberger Druckmaschinen heute zu den auffälligeren Werten.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,75 % 1 Monat +29,68 % 3 Monate -13,59 % 1 Jahr +62,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Stand: 16.04.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Fundamentaldaten der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Die bereinigte Marge wird von 7,1–8% auf rund 6,6% gesenkt, das Timing der Ad-hoc-Meldung wird kritisch gesehen. HDAT-Investitionen belasten die Kosten, könnten aber vom Verteidigungsmarkt profitieren. Kurzfristig herrscht Volatilität (Tradegate/Xetra) mit Kauf-/Verkaufsdruck; Diskussionen drehen sich um nachhaltige Aufträge vs. Einstieg.

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 492,95 Mio.EUR € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach einer Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Kursziel von 1,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Margenschwäche ohne nennenswerte Umsatzeinbußen spreche für …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Heidelberger Druckmaschinen (HEIDELBERG) und das US‑israelische Ondas Autonomous Systems (OAS) haben ihr Joint Venture ONBERG Autonomous Systems am Standort Brandenburg an der Havel offiziell gestartet. Das Gemeinschaftsunternehmen, getragen von HD …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Koenig & Bauer und Co.

Koenig & Bauer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.