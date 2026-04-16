Brent-Rohöl steigt um 20 %: TotalEnergies überrascht mit starken Q1-Prognosen

Der durchschnittliche Preis für flüssige Rohstoffe von 61,4 US-Dollar pro Barrel im Vorquartal stieg auf 73,7 US-Dollar pro Barrel. Der durchschnittliche Gaspreis stieg unterdessen von 5,11 US-Dollar pro Million British Thermal Units auf 5,59 US-Dollar pro Million British Thermal Units, während der durchschnittliche LNG-Preis mit 8,48 US-Dollar pro Million British Thermal Units stabil blieb.

TotalEnergies teilte am Donnerstag mit, dass höhere Öl- und Gaspreise sich positiv auf die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 auswirken werden, wie MT Newswires berichtet. Wie der französische Energiekonzern bekannt gab, lag der Preis für Brent-Rohöl im Berichtsquartal bei 81,1 US-Dollar pro Barrel, gegenüber 63,7 US-Dollar pro Barrel im vierten Quartal 2025. Der Preis stieg damit um satte 20 Prozent.

TotalEnergies geht unterdessen davon aus, dass seine Öl- und Gasproduktion im ersten Quartal dem Niveau des vorangegangenen Dreimonatszeitraums entsprechen wird. Neben TotalEnergies haben auch andere große europäische Öl‑ und Gaskonzerne ihren Ausblick für das erste Quartal 2026 mitgeteilt. BP hat bereits im Vorfeld der Zahlen einen "exceptional" Outlook für Öl‑Trading‑Ergebnisse im Q1 abgegeben. Das starke Ergebnis wird vor allem auf die hohe Volatilität der Ölpreise infolge geopolitischer Spannungen zurückgeführt und soll die Erwartungen der Analysten übertreffen. BP will seine Ergebnisse am 28. April veröffentlichen.

Equinor hat eine Zwischenmeldung abgegeben, wonach der Gewinn aus dem Energiehandel oberhalb der bisherigen Guidance liegen dürfte, ebenfalls getrieben durch volatiles Öl‑ und Gasmarktumfeld. Die detaillierten Q1‑Ergebnisse sollen am 6. Mai vorgelegt werden. Shell hat starke Öl‑Trading‑Ergebnisse bereits angekündigt, plant aber seine vollständigen Q1‑Ergebnisse noch zu veröffentlichen.

Die Aktie von TotalEnergies ist am Donnerstag (10:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 2,44 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 76,08 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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