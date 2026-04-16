Dax startet kaum verändert - Anleger bleiben verhalten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.100 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, SAP und Infineon, am Ende Deutsche Telekom, Daimler Truck und Qiagen.



"Während der Dax noch zögert, lässt wachsender Optimismus im Irankonflikt weltweite Aktien neue Rekordkurse erklimmen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Was wir hier sehen, ist eine für Aktienmärkte typische Entwicklung: Die Psychologie der Anleger hat sich von extremer Angst über eine neutrale Haltung bis hin zu - aktuell - Gier gewandelt." Die Messlatte der Anleger hänge damit immer höher. Im Moment kauften viele, um erst später Fragen zu stellen. Der Zeitpunkt für Fragen werde jedoch kommen. Die Ungeduld über die Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Iran und den USA werde zunehmen, wenn die Ergebnisse ausbleiben.





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