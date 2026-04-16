Wirtschaft
Dax startet kaum verändert - Anleger bleiben verhalten
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.100 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, SAP und Infineon, am Ende Deutsche Telekom, Daimler Truck und Qiagen.
"Während der Dax noch zögert, lässt wachsender Optimismus im Irankonflikt weltweite Aktien neue Rekordkurse erklimmen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Was wir hier sehen, ist eine für Aktienmärkte typische Entwicklung: Die Psychologie der Anleger hat sich von extremer Angst über eine neutrale Haltung bis hin zu - aktuell - Gier gewandelt." Die Messlatte der Anleger hänge damit immer höher. Im Moment kauften viele, um erst später Fragen zu stellen. Der Zeitpunkt für Fragen werde jedoch kommen. Die Ungeduld über die Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Iran und den USA werde zunehmen, wenn die Ergebnisse ausbleiben.
"Während der Dax noch zögert, lässt wachsender Optimismus im Irankonflikt weltweite Aktien neue Rekordkurse erklimmen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Was wir hier sehen, ist eine für Aktienmärkte typische Entwicklung: Die Psychologie der Anleger hat sich von extremer Angst über eine neutrale Haltung bis hin zu - aktuell - Gier gewandelt." Die Messlatte der Anleger hänge damit immer höher. Im Moment kauften viele, um erst später Fragen zu stellen. Der Zeitpunkt für Fragen werde jedoch kommen. Die Ungeduld über die Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Iran und den USA werde zunehmen, wenn die Ergebnisse ausbleiben.
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Die Anleger setzten auf eine schnelle Rückkehr zum Status quo, so Stanzl. "Chinas BIP wächst fünf Prozent. Hohe Energiepreise werden im laufenden Quartal also auf eine Konjunktur treffen, die dynamisch ins neue Jahr gestartet ist. Anleger könnten daraus die Hoffnung ableiten, dass Chinas Konjunkturdaten als Blaupause für die anlaufende Berichtssaison taugen - und der Irankonflikt sich letztlich lediglich als temporäre Wachstumsdelle erweist." Eine Kehrtwende gebe es auch bei den Zinserwartungen. Anleger rückten von der Annahme ab, dass die EZB die Zinsen anheben werde. Auch wenn die Ölpreise auf absehbare Zeit hoch bleiben dürften, wird das Inflationsgespenst langsam, aber stetig vom Parkett gedrängt.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1797 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8477 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 95,50 US-Dollar; das waren 57 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1797 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8477 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 95,50 US-Dollar; das waren 57 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen technischen Ausbruch bei BASF an der 54,9–55 €-Hürde, höhere Hochs/Tiefs und eine Trendwende versus noch unbestätigtem Ausbruch. Diskutiert werden Bewertung (KGV>20, Dividende ~2,25 €/~4%), EV/EBITDA-Angaben zum Coatings-Deal, M&A, Aktienrückkäufe, China‑Effekte, Analysten hinter dem Kurs und mögliche Rücksetzer.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.
nik100943 schrieb 10.04.26, 13:38
Auch bei Kursen um 55 € rentiert der Wert mit einer Dividende von 2,25 € noch ganz anständig. Und am MonatsEnde ist wieder HV. Ist vielleicht auch im HinterGrund mit eine Art KursTreiber. Dennoch kommen jetzt natürlich auch wieder die DT auf den Plan. Wir werden daher kurzfristig auch wieder RückSetzer sehen. Wenn die temporäre SchallMauer 55 € fallen sollte. Macht aber nix. Der Trend ist eigentlich stabil. Wenn es in diesen Zeiten überhaupt, außer bei KriegsgeräteHerstellern, Stabilität geben kann.mitdiskutieren »
investor168 schrieb 10.04.26, 12:44
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Ich denke auch, dass die aktuelle Stärke hauptsächlich damit zusammenhängt, dass sich durch die aktuelle geopolitische Lage die Situation für BASF verbessert hat und das man vermutlich auch höhere Margen aufgrund verbesserter Abgabepreise erzielen wird. Ist doch schön zu sehen, dass das Tal der Tränen langsam aber sicher verlassen wird. Dazu kommt ja auch noch der Aktienrückkauf…
tn2017 schrieb 10.04.26, 12:36
Es war doch an verschiedenen Stellen zu lesen, das die Unterbrechungen, der Strasse v. H. Asien mehr Probleme als BASF Deutschland bereitet, was BASF hierzulande wieder wettbewerbsfähiger macht.mitdiskutieren »
Hinzu kommt das Werknin China, welches vorher Investitionen kostete und jetzt Cash Flow bringt.
Hinzu kommt das Werknin China, welches vorher Investitionen kostete und jetzt Cash Flow bringt.
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