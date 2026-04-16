DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hermes auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2320 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Quartal selbst die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 1.622EUR auf Tradegate (16. April 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2320

Kursziel alt: 2320

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

