JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen etwas getoppt, schrieb Edward Mundy am Donnerstag nach Zahlen. Das gesenkte Jahresziel sei im Konsens bereits so widergespiegelt./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 66,20EUR auf Tradegate (16. April 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
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