RBC stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das organische Wachstum im dritten Geschäftsquartal sei etwas besser gewesen als am Markt erwartet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den Zahlen. Der avisierte Umsatzrückgang für das Gesamtjahr liege am unteren Ende der Erwartungen. Zudem Diskussionen um Brown-Forman gebe es nichts Neues./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 66,68EUR auf Tradegate (16. April 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.



