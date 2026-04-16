JEFFERIES stuft Kering auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Entscheidend werde, wie viele neue Belege für Fortschritte der Marke Gucci der Luxuskonzern den Anlegern bieten könne, schrieb James Grzinic am Donnerstag anlässlich des Kapitalmarkttags./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 249,1EUR auf Tradegate (16. April 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00 € , was eine Steigerung von +10,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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