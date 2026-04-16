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    Kontron Aktie leicht im Plus - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Kontron Aktie bisher um +0,88 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Besonders beachtet! - Kontron Aktie leicht im Plus - 16.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

    Wie hat sich die Kontron-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Kontron Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +0,88 % auf 20,740. Damit gewinnt die Aktie +0,180  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kontron Aktie. Nach einem Plus von +0,78 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 20,740, mit einem Plus von +0,88 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kontron in den letzten drei Monaten Verluste von -17,41 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Kontron Aktie damit um +4,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kontron eine negative Entwicklung von -10,64 % erlebt.

    Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,41 %
    1 Monat -7,91 %
    3 Monate -17,41 %
    1 Jahr -6,73 %
    Stand: 16.04.2026, 09:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kontron-Diskussion zur Kursentwicklung und Bewertung. Charttechnisch werden das Überschreiten der 20-Tage-Linie, eine Lücke mit möglichem Rücktester und die kurze Aufwärtsdynamik diskutiert. Fundamentale Impulse liefern der Cybersecurity-Vertrag über rund 20 Mio. EUR mit Darktrace und die daraus resultierende Partnerschaft. Zudem wird über Großaktionärs-Aktivitäten, Buybacks und die Möglichkeit eines Kurses unter 20 EUR spekuliert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

    Zur Kontron Diskussion

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

    Kontron: 20‑Mio.-Deal mit Darktrace – Aktienrückkäufe stärken Aktie


    Die Kontron AG hat binnen weniger Tage zwei gewichtige Signale an Markt und Investoren gesendet: Zum einen sicherte sich der Linzer IoT‑ und Systemintegrator einen rund 20 Millionen Euro schweren Auftrag zur Bereitstellung fortschrittlicher …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Kontron

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Emerson Electric notiert im Minus, mit -0,21 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,45 %. Schneider Electric legt um +0,17 % zu Siemens notiert im Plus, mit +0,40 %.

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    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    +0,88 %
    +4,51 %
    -7,91 %
    -17,41 %
    -6,73 %
    +13,57 %
    -12,09 %
    +195,01 %
    +65,85 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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