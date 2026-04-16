Delivery Hero Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 16.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Delivery Hero. Sie steigt um +4,10 % auf 19,305€. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +8,55 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 19,305€, mit einem Plus von +4,10 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Delivery Hero Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,71 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,76 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Delivery Hero -18,05 % verloren.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,76 % 1 Monat +11,76 % 3 Monate -26,71 % 1 Jahr -20,97 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Stand: 16.04.2026, 09:49 Uhr

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,79 Mrd. € wert.

Delivery Hero sendet nach einer schwierigen Phase ein technisches Lebenszeichen. Der Blick richtet sich nun auf die nächsten Handelstage.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil von Baemin in Südkorea sei im März weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochnachmittag. Damit …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.