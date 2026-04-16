Viele annullierte Flüge wegen Lufthansa-Streik in München

Im von der Lufthansa und ihren Partner-Airlines genutzten Terminal 2 sei es jedenfalls sehr ruhig, sagte die Sprecherin. "Die Passagiere sind offensichtlich alle vorab von den jeweiligen Fluggesellschaften gut informiert worden."

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Streik bei der Lufthansa-Gruppe hat sich auch am Donnerstag auf Reisende in München ausgewirkt. 900 Flüge wären insgesamt in den beiden Terminals des Airports geplant gewesen, sagte eine Flughafensprecherin am Morgen. "Annulliert gemeldet sind aktuell 420 Starts und Landungen." Die Zahl betrifft allerdings alle Airlines, gesonderte Zahlen für die vom Streik betroffenen Flüge nannte der Flughafen nicht.

Sowohl die Kabinengewerkschaft Ufo als auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatten für Donnerstag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. "Passagieren der Lufthansa, Lufthansa City Line und Eurowings wird empfohlen, sich vor der Anreise zum Flughafen über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren", teilte der Flughafen mit. Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa.

Reisende sind in München zudem noch davon betroffen, dass aufgrund von Bauarbeiten bis Freitag keine Züge von und zum Flughafen fahren. Davon ist auch die S-Bahn betroffen. Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen./eri/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 7,816 auf Tradegate (16. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,63 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,38 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,21 %/+15,18 % bedeutet.



